Üniversite tercihinde nelere dikkat edilmeli?

Üniversite adayları uzun ve özverili yolculuğun sonuna, önemli karalar verecekleri son aşamaya geldiler. 2021 yılı üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından resmi tercih işlemleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında https://ais. osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adayların, istedikleri bir yükseköğretim programına yerleştirilmesinde, başarılı bir sınav geçirmek kadar bilinçli ve tutarlı bir tercih listesi oluşturmak da önem taşıyor. Peki YKS'de nasıl tercih yapılır? Tercih listesi oluştururken adaylar nelere dikkat etmeli, hangi hatalardan kaçınmalı? Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) liselerinden İzmir Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji Yurt İçi Üniversite Danışmanları, üniversite adaylarına rehber olacak tercih önerilerinde bulundu:

“2021 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nu mutlaka okuyup inceleyin. Kılavuzda, yükseköğretim programlarının puan türlerinin yer aldığı tablodan, tercih etmeyi düşündüğünüz mesleğin hangi puan türüne sahip olduğunu mutlaka öğrenin. Bu kılavuzu ÖSYM sitesinden edinebilirsiniz.

Tercih dönemine kadar düşündüğünüz üniversiteleri tekrar araştırın veya mümkünse yerinde ziyaret edin. Üniversitelerin tanıtım programlarını web sayfalarından takip edebilirsiniz.

Tercihlerinizi internetten bireysel olarak yapacaksınız. Tercihlerinizi, TC Kimlik Numaranız ve şifrenizle ÖSYM’nin https://ais.osym. gov.tr internet adresine yani aday sayfanıza girerek gerçekleştireceksiniz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

Gitmeyecekseniz yazmayın

Kazansanız bile kaydolmayı düşünmediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyin. Çünkü kazandığınızda kayıt yaptırsanız da yaptırmasanız da ortaöğretim başarı puanınız, bir sonraki yıl, yarı yarıya düşecektir.

Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranın. Öncelikle yapmış olduğunuz liste, “istek listeniz” olmalı. Yani tercihlerinizin en çok okumak istediğiniz bölümden, en az okumak istediğiniz bölüme doğru sıralanmış olması, istediğiniz bölüme girme şansınızı artırır.

Tercihler mutlaka başarı sırasına göre yapılmalı. ÖSYM, yerleştirme işlemini başarı sırasına göre yapar. Aynı programı, 1. tercihine ve 15. tercihine yazan adaylardan biri o programa yerleşecekse, başarı sırası daha iyi olan aday yerleşir.

Puan değil başarı sırası

Sıralama yaparken puanınız değil, başarı sıranızı dikkatte alıp, en düşükten en yükseğe doğru oluşturun. İlk birkaç tercihinizi ise “Puanım yeterli olmayabilir” düşüncesine kapılmadan, sadece isteklerinizi düşünerek yapabilirsiniz.

Tercihlerinizde en fazla 24 bölüme yer verebilirsiniz ancak 24 tercihin hepsini doldurmak zorunda değilsiniz.

Farklı puan türlerinden tercih sıralaması yapacaksanız her alandan (SAY-SÖZ-EA) en çok istediğiniz bölümlere göre sıra oluşturun.

Eğer bir bölümün kontenjanı geçen yıla göre artmışsa ya da azalmışsa sıralaması değişir. Örneğin; 15 bin sırasında olan bir bölüm kontenjan azalış oranına göre 10 bin veya daha üst seviyeden öğrenci alabilir.

“Özel koşulları” inceleyin

Tercih edeceğiniz yükseköğretim programlarının adaylarda aradığı bazı özel koşullar olabilir. Bu nedenle özel koşulları “2021 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”ndan inceleyin.

Tercihlerinizi belirlenirken, üniversitenin imkânları, öğrenim koşulları, akademik kadro, yabancı dil, yurtdışı fırsatları, bulunduğu şehir, burs imkânları ve sosyal etkinlikler gibi birçok ölçüt dikkate alın. (YÖK ATLAS: https://yokatlas.yok.gov.tr/) (2021 Tercih Kılavuzu)

Vakıf üniversitelerini tercih ederken değişen burs oranları ve kontenjanlarına dikkat ederek listenizi oluşturun.

TERCİH BİLDİRİMİNİ SİSTEME GİRERKEN

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayın. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırın. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2021- YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir” ifadesini mutlaka görün.

YENİ AÇILAN BÖLÜMLER İÇİN DİKKAT!

Yeni açılan üniversite ve bölümleri tercih listenizde gösterirken şu noktalara dikkat etmenizde fayda var: Tercih kılavuzunda yeni açılan, bölümün puanı ve başarı sırası gözükmez. Yeni üniversite ve bölümün için eş değeri olan yakınındaki üniversite ve bölümün bir sene önceki verilerini ve en önemlisi istek sıranızı göz önüne alın.

TERCİHTE DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTERSENİZ

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais. osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olun. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklar (tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol edin ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayın.

BU LİNKLERİ İNCELEYİN