Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini üniversiteler uzaktan eğitim ile tamamladı. Üniversite öğrenciler yüz yüze eğitim için beklerken, pandemi koşulları nedeniyle bu mümkün olmadı. Ancak 2. dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime geçilmesi yönünde alınan kararın ardından üniversite öğrencileri de, "Üniversiteler açılacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu konuda gerekli adımları YÖK atarken, Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazının ardından YÖK, üniversiteler konusunda kararı verdi.

Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazı sonrasında YÖK, üniversitelerin açılmasına karar verdi. Buna göre, üniversitelerde COVID-19 için sıkı önlemler alınacak, öğrenciler gruplara ayrılıp seyreltilerek uygulamalı dersler kampüste yüz yüze yapılabilecek. Diğer taraftan teorik dersler ise yine online olarak devam edecek. Bu süreçte isteyen öğrenciler üniversite kayıtlarını dondurabilecek.

YÖK Yürütme Kurulu kararları

1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabilir.

2. Teorik eğitimler, Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlilikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması önerilir.

3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacak.

4.Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrenciler kayıtlarını dondurma hakkından yararlandırılacak.

5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde yoğunlaşarak, rehberlik hizmetlerine ağırlık verilecek.