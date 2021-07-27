Üniversiteler ne zaman açıklacak?
Geçtiğimiz eğitim yılında üniversiteler pandemi nedeniyle uzaktan eğitim verirken öğrenciler, "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyordu. Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair sorunun yanıtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
Pandemi nedeniyle üniversitelerde eğitim uzaktan devam ederken öğrenciler, üniversiteler ne zaman açılacak, sorusuna yanıt aramaya başladı. Uzun süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler, yeniden üniversite kampüslerine dönmek isterken, üniversiteler ne zaman açılacak, sorusunun yanıtını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada üniversitelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.” dedi.
Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da “13 Eylül’den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklaması ile üniversitelerin yüz yüze eğitime döneceklerini söyledi.