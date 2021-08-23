Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu

Üniversiteler, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile birlikte yüz yüze eğitime ara verirken, öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak, sorusuna yanıt aramaya başladı. Salgın öğrencileri okullarından ayrı bırakırken, pek çok öğrenci okula ve üniversitelere dönüşü iple çekiyor. Bu yıl aşılama çalışmaları ile birlikte yüz yüze eğitim konusunda adımların atılması bekleniyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

20 Ağustos'ta YKS tercihlerinin tamamlanması sonrasında öğrenciler tercih sonuçları hakkında açıklamayı bekliyor. Bu açıklamanın ardından eylül ayının başında üniversitelerde kayıt süreci başlayacak. Yapılan açıklamalara göre, bu yıl üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül 2021'de başlayacak.

YÖK'ten yapılan yüz yüze eğitim açıklamasında, 2019 yılının sonlarında başlayan Covid-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği anımsatılırken, uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçen yıl 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme' çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'Koronavirus Komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.