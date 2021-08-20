Üniversiteler ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitime dönüş başlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (COVID-19) en çok etkilediği alanlardan biri de eğitim oldu. Salgın ile birlikte okullarda yüz yüze eğitime ara verilirken, bu yıl eğitim-öğretim yılının ne zaman başlayacağı ve eğitim sürecinin nasıl devam edeceği merak ediliyor. Hem mevcut öğrenciler hem de üniversiteye bu yıl kayıt olacak öğrenciler, üniversiteler ne zaman açılıyor, sorusunun yanıtını merak ediyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

YKS sonuçlarının ardından tercih işlemleri 20 Ağustos'a kadar devam ederken, sonuçların ay sonuna doğru açıklanması bekleniyor. Eylül ayının başlamasıyla birlikte ise üniversiteler kayıt işlemlerine başlayacak ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül 2021'de başlayacak.

YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması

Yüz yüze eğitim konusunda YÖK'ten yapılan açıklamada, 2019 yılının sonlarında başlayan Covid-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği anımsatıldı. Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçen yıl 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme' çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'Koronavirus Komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.