Üniversitelere kayıt yaptıramayan öğrenciler için mazeret kayıt hakkı yarın başlayacak

2024 YKS yerleştirme sonuçlarına sonrasında üniversitelerine kaydını herhangi bir nedenle yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı yarın başlayacak.

Üniversite kaydı yapmak isteyen öğrenciler, 2 Eylül tarihine kadar e-Devlet ya da üniversitelerin kayıt noktalarından kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.