Üniversitelere kayıt yaptıramayan öğrenciler için mazeret kayıt hakkı yarın başlayacak
Mazereti nedeniyle kazandığı bölüme kayıt yaptıramayan üniversite öğrencilerine Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan kayıt hakkı yarın başlayacak. Üniversite öğrencileri kayıtlarını 2 Eylül tarihine kadar yapabilecek.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2024 YKS yerleştirme sonuçlarına sonrasında üniversitelerine kaydını herhangi bir nedenle yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı yarın başlayacak.
Üniversite kaydı yapmak isteyen öğrenciler, 2 Eylül tarihine kadar e-Devlet ya da üniversitelerin kayıt noktalarından kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.