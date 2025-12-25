Üniversitelere yeni düzenleme: Lisans 3 yıla inecek, yaz tatili kısalacak

Türkiye’de eğitim süresine ilişkin tartışmalar sürerken, YÖK Başkanı Özvar, planlanan yeni sistemin ders süreleri ve kredilerinde azalmaya yol açmayacağını, yalnızca toplam lisans süresinin kısaltılacağını belirtti.

Özvar, öğrencilerin eğitim süresinden kayıp yaşamayacaklarını vurgulayarak, “Öğrencilerimiz aynı ders sayısını ve aynı kredi yükünü almaya devam edecek. Eğitim kalitesinden ve kazanımlardan bir eksilme söz konusu değil.” dedi.

Yeni modelde, iki dönemlik eğitimin nasıl telafi edileceğine ilişkin merak edilen sorulara da açıklık getiren Özvar, üçüncü dönemin tatil sürelerinden kısaltılarak oluşturulacağını ifade etti. Bu kapsamda üniversitelerin eylül ayı başlarında açılması ve temmuz ayının ortalarında kapanmasının öngörüldüğünü aktardı.

“Bir yıl içinde üç farklı sömestr olacak”

Düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi veren Özvar, yaz okulları yerine yaz aylarını da kapsayan yeni bir eğitim sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Özvar, şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitelerimizle beraber bu alanda çalışmaya başladık. Biz yaz okulları yerine, yaz aylarını da kullanabileceğimiz bir eğitim sistemi oluşturabilir miyiz diye düşünüyoruz. Bir sene içerisinde üç farklı sömestr mantığı olacak.”

Bir yarıyılın halihazırda 14 hafta sürdüğünü hatırlatan Özvar, bu sürenin bir miktar kısaltılacağını ancak öğrencilerin alacağı kredi, yapacağı proje ve akademik yükün azaltılmayacağını dile getirdi.

Daha yoğunlaştırılmış bir programlama ile eylül ayında başlayan ve temmuz ayında sona eren bir eğitim planlandığını belirten Özvar, yeni sistemin 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.