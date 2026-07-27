Güngör, “İçinde bu­lunduğumuz çağda bilgi çok hızlı üre­tiliyor, teknolojiler baş döndürücü bir hızla gelişiyor ve çalışma hayatı köklü bir dönüşüm geçiriyor. Böylesine dina­mik bir dünyada doğru üniversite terci­hi, geleceği şekillendiren en önemli ya­tırımlardan biridir” dedi.

Yapay zekâ, büyük veri, biyoteknoloji, nörobilim, dijital sağlık teknolojileri ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillenen yeni dünya düzeni, meslekleri yeniden tanımladığını belirten Prof. Dr. Nazi­fe Güngör, “Artık üniversitelerin görevi yalnızca bilgi aktarmak değil; değişimi okuyabilen, eleştirel düşünebilen, tek­nolojiyi etik değerlerle buluşturabilen, araştıran, üreten ve yaşam boyu öğren­meyi benimseyen bireyler yetiştirmek­tir” şeklinde konuştu. Üsküdar Üniver­sitesi’nin eğitim anlayışının bu vizyon üzerine inşa edildiğini ekleyen Güngör, “Davranış ve sağlık temasıyla kurulan üniversitemiz, disiplinler arası eğitim modeliyle insanı merkeze alan bilim üretimini esas alıyor. Öğrencilerimi­zin yalnızca güçlü bir akademik dona­nımla değil; aynı zamanda sosyal so­rumluluk bilinci gelişmiş, etik değer­lere bağlı, iletişim becerileri yüksek ve küresel ölçekte rekabet edebilecek bi­reyler olarak mezun olmalarını hedef­liyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üniversite yalnızca meslek değil, yaşam kazandırır”

Üniversiteyi güçlü kılan unsurların yalnızca akademik göstergelere bağla­namayacağını ekleyen Prof. Dr. Nazife Güngör, “Üniversite aynı zamanda dü­şünmeyi öğrenilen, farklılıklara saygı­nın geliştiği, kültürün, sanatın, sporun ve sosyal yaşamın bireyi zenginleştir­diği bir yaşam alanıdır” dedi. Güngör, “Öğrencilerimizin yalnızca iyi bir mes­lek sahibi olmalarını değil; iyi insan, iyi yurttaş ve insanlığa değer üreten bi­reyler olarak yetişmelerini de önem­siyoruz” şeklinde devam etti. Tercih dönemindeki adaylar için önerilerini de paylaşan Prof. Dr. Nazife Güngör, “ Adaylar kararlarını yalnızca başarı sı­ralamasına göre vermemeleridir. İlgi alanlarını, yeteneklerini, hedeflerini ve üniversitelerin sunduğu araştırma ola­naklarını, uluslararası fırsatları, aka­demik kadrolarını ve uygulamalı eği­tim altyapılarını birlikte değerlendir­meleri gelecekteki başarılarının en önemli belirleyicisi olacaktır” dedi.

Adayların bu kritik süreci doğru yö­netebilmesi için bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nazife Güngör, tercih sürecinde yaygın yapılan yanlışlardan kaçınılma­sı gerektiğine dikkat çekti. Puana en­deksli tercih yapmanın doğru olmadı­ğını belirten Güngör, adayın puanının yettiği en “popüler” bölümü, ilgi ve ye­teneklerini göz ardı ederek yazması­nın doğru olmadığını kaydetti. Gün­gör ayrıca geleceği göz ardı etmenin en yaygın hatalar arasında olduğunu ifa­de ederek, sadece bugünün değil, 10-20 yıl sonrasının dünyasını ve meslekleri­ni düşünerek karar vermek gerektiğini vurguladı. Yüzeysel bir araştırma yapa­rak doğru tercih yapılamayacağını ek­leyen Prof. Dr. Nazife Güngör, üniver­sitelerin sadece ismine veya konumu­na bakmanın ya da akademik kadroyu, laboratuvar imkânlarını, staj ve uygu­lama olanaklarını araştırmadan tercih yapmanın aday için olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti. Adayın, üzerinde oluşan sosyal çevre baskısına karşı ha­zırlıklı olmasının önemine de değinen Güngör; aile veya arkadaş çevresinin yönlendirmesiyle, adayın kendi potan­siyeline uymayan bir alana yönelmesi­nin sakıncalı olduğunu söyledi.

“Doğru üniversite seçimi yalnızca bugünü değil, geleceği inşa eder”

Başarılı bir tercih listesi için de öne­rilerini paylaşan Prof. Dr. Nazife Gün­gör, adaylara öncelikle “Kendinizi tanı­yın” uyarısında bulundu. Güngör, “İlgi alanlarınız, güçlü yönleriniz ve sizi ne­yin motive ettiğini keşfedin. Üsküdar Üniversitesi’nin sunduğu ücretsiz Ka­riyer Testi bu konuda size yol göstere­bilir” dedi. Ayrıca Güngör; adayları ya­pay zekâ, dijitalleşme ve otomasyonun dönüştürdüğü iş dünyasına hazırlan­maları için uyararak, “Geleceğin mes­leklerini araştırın” dedi.

Üniversiteleri yerinde görmenin de adayların sağlıklı tercihler yapmasın­da katkısı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nazife Güngör, “Kampüsleri ziyaret edin, akademisyenlerle tanışın ve ter­cih danışmanlarından birebir destek alın” ifadesini kullandı.

Eğitim alınacak akademik kadronun uzmanlık alanları, üniversitenin labo­ratuvar, kütüphane ve uygulama mer­kezleri gibi etkenlerin adayların alaca­ğı kararda belirleyici olması gerektiği­ni dile getiren Prof. Dr. Nazife Güngör, adaylara “Akademik kadroyu ve altya­pıyı inceleyin” uyarısında bulundu.