Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak uzman öğretmenlik sınavı tarihi için geri sayım başladı. Daha önce açıklanan sınav takvimine göre uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav tarihi konusunda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz." dedi.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzman öğretmenlik sınavı sonrasında sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağı da açıklandı. Belirlenen takvime göre uzman öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

Uzman öğretmenlik sınavı sonuçlarına göre sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. Söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim-öğretim tazminatından ise 15 Ocak 2023 tarihinde yararlanılabilecek.