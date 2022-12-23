VakıfBank ve MEB’den BİLSEM protokolü

VakıfBank, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2017’den beri yürüttüğü Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) Projesi’nde, 15 yeni atölyenin açılması için kolları sıvadı. MEB ile VakıfBank arasında düzenlenen protokol çerçevesinde, özel yetenekli çocukların desteklenmesi için Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yeni bilgisayar, mekantronik ve akıl oyunları atölyeleri açılması hedefleniyor. Bugüne kadar toplam 379 BİLSEM’in 54’ünde kurduğu atölyelerle yaklaşık 35 bin özel yetenekli çocuğun hayatına dokunan VakıfBank, yeni atölyelerle de gelecek nesillerin potansiyellerini açığa çıkarmalarına olanak yaratacak.

“Tüm ilçelerimizde BİLSEM’ler açarak yetenekli çocuklarımıza ulaşacağız”

Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre BİLSEM’de düzenlenen törende konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Öncelikle VakıfBank Genel Müdürü Sayın Abdi Serdar Üstünsalih’e BİLSEM’deki öğrencilerin imkanlarının artırılması konusunda bugüne dek verdikleri destek için çok teşekkür ederiz. VakıfBank, BİLSEM Projesi’nde bizim en önemli paydaşımız. Bir ülkenin en önemli sermayesi beşerî sermayedir. Eğitimde kaliteyi artırmak, diğer ülkelerdeki gelişen nesillerin daha da ötesine geçmek, bizim için hayati bir önem taşıyor. 2002 yılından beri biz de Milli Eğitim Bakanlığı’mız bünyesinde bunun için büyük bir sermaye ayırdık. Türkiye’nin her noktasındaki okullaşma oranını yüzde 95’in üzerine çıkardık. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini ve kapsayıcılığı artırmak için ciddi bir çaba gösterdik. Şartlı eğitim yardımları, burs programları, ücretsiz taşımalı eğitim ve ücretsiz ders kitapları hizmetlerimiz devam ediyor.

Diğer yandan BİLSEM’ler aracılığıyla özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini artırmak için yatırımda bulunuyoruz ve onlara imkanlar sağlıyoruz. Erişimin kolaylaştırıldığı bir eğitim sistemi yarattık. BİLSEM’lerin sayısını iki katına çıkararak 379 BİLSEM’e ulaştık. Ama yetenekli çocuklarımızın bulundukları mahalle ve ilçelerde de BİLSEM’lere ulaşmalarını amaçlıyoruz. Bu yüzden de bir müjdemiz var: Tüm ilçelerimizde BİLSEM’ler kuracağız. 2023 yılında BİLSEM’lerin kapasitelerini artıracağız ve bu sayede Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ülkemiz, rekabet ve gelişmişliğiyle örnek olacak.”

MEB’in özel çocukların bireysel yeteneklerini keşfetmeleri, yenilikçi teknolojileri öğrenerek topluma fayda sunmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘BİLSEM’lere beş yıldır destek verdiklerini belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu sayede Türkiye’nin geleceğine yatırım yaptıklarını ifade etti.

“Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyoruz”

Üstünsalih, “Bankamız tarafından açılan BİLSEM atölyelerinde çocuklarımız zekâ potansiyellerini geliştiriyorlar, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler belirlemeyi öğreniyorlar. Ülkemizi geleceğe taşıyacak teknolojilerle erken yaşta tanışarak yapay zekâ, mekatronik ve nesnelerin interneti üzerine çalışıyorlar. Bireysel ve takım halinde projeler geliştiriyorlar ve daha da önemlisi bu projelerini hayata geçirme fırsatı buluyorlar. Bugün hep beraber önümüzdeki yıla yayılacak 15 yeni atölyemiz için ilk adımı atmanın heyecanını yaşıyoruz. Özel yetenekli çocuklarımızın potansiyellerini açığa çıkarmaları noktasında, yeni olanaklar yaratıyoruz ve bu sayede Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyoruz” dedi.

VakıfBank’ın bugüne kadar Türkiye genelinde yaptığı atölyelerde öğrenim gören öğrencilerin pek çok başarılara da imza attığına vurgu yapan Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri, Tarsus, Sincan, Lüleburgaz, Bolu, Adana, Hatay ve daha pek çok yerdeki BİLSEM’lerde çocuklarımız, takdire şayan işlere imza attılar. Ulusal ve uluslararası pek çok ödül kazandılar. Pandeminin yoğun olduğu dönemde yapay zeka atölyesinde üç boyutlu yazıcı ile siperlik ürettiler. Hızlı yoklama alabilen, ders yapılan alanın konforunu analiz eden, öğrencilerin ders esnasında duygularını tespit edebilen yapay zeka destekli akıllı sıralar geliştirdiler. Görme engelliler için evrensel renk alfabesi kurguladılar. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için okuma yazma ve temel Türkçe öğretimi için uygulama tasarladılar. Bahsettiğim işlerin hepsi çözüm odaklı projeler. Ama daha da önemlisi hepsi iyilikle yüklü. Başka insanlara da dokunarak geniş bir etki alanı sağlıyor. Ben eminim ki geleceğin bilim insanları, sanatçıları, mucitleri buralarda yetişecek. Ama hepsinden öte topluma iyi insanlar da buralarda yetişmeye devam edecek.”

“69. yaşımızda 69 atölyeye ulaşmış olacağız”

VakıfBank 2023 yılında 69. yaşını kutlayacağına dikkat çeken Üstünsalih, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu zamana kadar 15 yapay zekâ atölyesi, 30 mekatronik atölyesi, 9 akıl oyunları atölyesinin yapımını üstlenerek yaklaşık 35 bin özel yetenekli çocuğun hayatına dokunduk. Bugün bizi 15 yeni atölyemize taşıyacak bu törende bir kere daha görüyorum ki VakıfBank olarak geçmişten beri toplumsal refahı artırmak ve değer yaratmak için ortaya koyduğumuz projelerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Ama biz elimizdekilerle yetinmemeyi, kamu bankası olma sorumluluğumuzla 68 yıldır ülkemize, gelecek nesillerimize daha iyisini bırakmayı kendimize görev edindik. 69. yaşımızda 69. atölyemize kavuşmuş olacağız. Bu yüzden de önümüzdeki yıl, Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşında da yine sadece finans alanında değil eğitim, kültür ve spor alanlarında elde ettiğimiz başarılarla hep birlikte büyümeye, gelişmeye devam edeceğiz.”