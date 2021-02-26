Velilere erken kayıt uyarısı

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Özel okullar 2021-2022 eğitim-öğretim dönemine yönelik öğrenci kabul ve kayıt dönemini başlattı. Okulların indirim yaparak öğrenci davet ettiği bu özel dönem, çeşitli riskleri de gündeme getirdi. Bilindiği gibi yaşanan küresel kriz nedeniyle özel okullar 2020-2021 eğitim-öğretim yılına öğrenci kaybederek başladı. Resmi kayıtlara göre özel okulların toplam öğrenci sayısında 2020 yılında yüzde 20'lik bir azalma oldu. Pandeminin getirdiği ekonomik zorluklar, velilere ödeme konusunda zorluk yaşattı. Buna bir de uzaktan eğitim nedeniyle okullardaki özel imkanların kullanılamaması da eklenince öğrenci sayısında önemli oranda azalma yaşandı. Finansal darboğaza girenler çareyi ya okullarını tamamen kapatma ya da devretme yoluna gitti.

‘Mağduriyet yaşanabilir’

Uzaktan eğitime geçişle birlikte öğrenci kaybeden okullarda yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Tüketici Birliği Federasyonu, erken kayıt için velileri uyardı. Velilerin okula kayıt yaparken çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Av. Mehmet Bülent Deniz, “Erken kayıt dönemi avantaj yerine dezavantaj getirebilir. Şu anda kayıt yaptığınız okulun eylülde açılmamış ya da sermaye yapısı değişmiş olması mümkün. Sermaye yapısı değişmiş bir okulun ise kayıt yaptırdığınız koşulları sunmaması olası. Şu andaki koşullar eylül ayında bambaşka bir tabloyu velilerin önüne getirebilir. Bu da çeşitli mağduriyetleri gündeme getirecektir” diye konuştu. Pandemi koşullarından kaynaklı belirsizliğin ve ekonomik sıkıntıların devam ettiği bu dönemde erken kayıt yapmanın bir avantaj getirmeyeceğini de sözlerine ekleyen Deniz, “Alınacak “Alın birkaç puanlık bir indirimin p peşine takılmamak gerekiyor” dedi.

Doğa Koleji örneği

Geçen yıllarda yıllar finansal krize yakalanarak ö öğrencilerin ortada kaldığı örn örneklere değinen Deniz, Türk Türkiye’nin birçok yerinde şube şubeleri olan Doğa Koleji’nde yaşananları y örnek göster terdi. “Öğrencilerin ve öğre retmenlerin dönem ortas sında ortada kaldığını söyleyen Deniz, “Benzer tablolarla karşılaşabiliriz” uyarısında bulundu.

‘Tüketici şikayeti alıyoruz’

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Av. Mehmet Bülent Deniz, şöyle devam etti: “Eğitim hizmetiyle ilgili bir yıldır ciddi sorunlar yaşanıyor. Erken kayıt dönemi başladı ancak birçok özel okulun sermaye yapısı yıpranmış durumda. İki konuda risk görüyoruz. Birincisi, pandemiden dolayı henüz önümüzü net göremiyoruz. Bu nedenle velilerin çocuklarıyla ilgili özel bir eğitim alması kararını yeniden gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu süreç uzayabilir ve sosyal olanaklarıyla birlikte paket olarak alınan özel eğitimin karşılığını alamayabilirsiniz. Diğeri ise yüz yüze eğitim paket fiyatı ödeyerek günün sonunda online hizmet alma durumu var."