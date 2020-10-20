VGM burs başvuruları için son gün ne zaman?

20 Ekim 2020

Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencileri Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu ile ekonomik olarak destekleniyor. Öğrenim sürecinde karşılıksız burs almak isteyen öğrenciler için VGM burs başvurus süreci 15 Ekim itibariyle başladı. Polis Akademisi, ortaöğrenim, lisans, yükseklisans ve doktora öğrencileri VGM burs başvurusu yaparak ekonomik destek alabilecek.

VGM burs başvuruları 30 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek ve öğrenciler bu süreçte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden burs başvuru formunu doldurarak VGM burs başvurusu yapabilecek.

Başvuru formunda bursiyer adaylarından T.C. kimlik numarası, ad-soyad, doğum tarihi, baba adı, kimlik türü, kimlik seri numarası bilgileri istenecek. Adaylay bu bilgileri eksiksiz dolduracak ve ardından güvenlik doğrulama alanını doğrulayıp, kişisel verilerin işlenmesine dair açıklama metnini kabul ederek işlemlerini tamamlayacak.

Ortaöğrenim öğrencilerinin VGM burs başvuru süreci 15 Ekim'de sona ererken, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilerin VGM burs başvuruları 30 Ekim'de tamamlanacak.

VGM burs başvurularının ardından bursiyer olan ortaöğrenim öğrencilerine 75 Türk Lirası, yükseköğrenim öğrencilerine 300 Türk Lirası, yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 Türk Lirası burs verilecek.