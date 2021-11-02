VGM burs başvurusu nereden yapılıyor? VGM bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru süreci 1 Kasım itibariyle başladı. Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler 1-15 Kasım tarihleri arasında VGM burs başvurusu yapabileceler. Üniversite öğrencilerinin en çok başvurduğu burslardan biri olan VGM bursu için başvurusu kabul edilen öğrencilere aylık 400 lira burs ödenecek. Yükseköğretimde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere ise aylık 600 lira burs verilecek.

VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenciler VGM burs başvurusu işlemlerini kurumun internet sitesinden yapabilecek. Burada bulunan başvuru formunun doldurulmasının ardından VGM burs sonuçları beklenecek.

Kimler burs alabilir, kimler alamaz?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

VGM bursu kaç ay ödenir?

VGM burs başvurusu sonucunda burs hakkı kazanan öğrencilere 8 ay boyunca burs verilir. Bu aylar; ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarıdır.