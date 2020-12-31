VGM burs sonuçları açıklandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları için bekleyiş sona erdi. Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vererek eğitim desteği sağlayan VGM'nin bu yılın burs sonuçlarını açıklandı. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM burs sonuçlarının da açıklanması sonrasında öğrencilere eğitim desteği verecek.

VGM bursu ne kadar?

VGM bursu kapsamında 2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Vakıf Katılım Bankası’nın 444 44 77 ya da 0850 202 1 202 nolu telefonları aranarak öğrencinin bulunduğu yere adına hazırlanmış banka kartı ile banka kartını kullanabilmesi için gerekli evraklar kurye ile öğrenciye ulaştırılmaktadır. Gerekli evrak ve işlemlerin tamamlanmasının ardından banka kartı aktif olan öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler.