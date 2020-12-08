VGM burs sonuçları için bekleyiş sürüyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vererek eğitim sürecine destek oluyor. Geçtiğimiz günlerde oraöğretim için VGM burs sonuçlarının açıklanmasının ardından eğitimine lisans seviyesinde devam eden öğrenciler de burs sonuçlarının açıklanması için beklemeye başladı. Binlerce öğrenci VGM burs sonuçları için beklerken, henüz kurumdan bir açıklama gelmedi.

VGM burs sonuçları, KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklanacak. Bu nedenle öncelikle KYK burs sonuçlarının açıklanması gerekiyor. Bu konuda ise henüz bir açıklama gelmemiş olması VGM burs sonuçlarının açıklanma sürecinin yeni yıla kalabileceğini düşündürüyor.

VGM bursu ne kadar?

VGM bursu kapsamında 2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Vakıf Katılım Bankası’nın 444 44 77 ya da 0850 202 1 202 nolu telefonları aranarak öğrencinin bulunduğu yere adına hazırlanmış banka kartı ile banka kartını kullanabilmesi için gerekli evraklar kurye ile öğrenciye ulaştırılmaktadır. Gerekli evrak ve işlemlerin tamamlanmasının ardından banka kartı aktif olan öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler.