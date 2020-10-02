VGM bursu başvurusu nasıl yapılır?

02 Ekim 2020

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu başvuruları için geri sayım başladı. Ortaöğrenim öğrencileri 1 Ekim'den itibaren başvuru yapabilecek. Yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrenciler için ise başvurular 15 Ekim'de başlayacak BGM burs başvuruları ile ortaöğrenim öğrencileri 75 Türk Lirası, yükseköğrenim öğrencileri ise 300 Türk Lirası burs geliri elde edecek. Yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 Türk Lirası burs ödenecek.

VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Öğrencilerin araştırdığı VGM burs başvurusu "burs.vgm.gov.tr" adresinden yapılıyor. Bu sayfada Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu Başvuru Giriş Ekranına ulaşan öğrenciler, bu ekranda kendilerinden istenen bilgileri doldurarak sisteme giriş yapabilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Giriş ekranında istenilen “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Kimlik Türü”, “Nüfus Cüzdanı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanların eksiksiz ve büyük harfle doldurulması gerekiyor.

Ardından "Ben robot değilim" seçeneğini işaretleyerek doğrulama yapmanız gerekiyor. Son olarak ise "Giriş" butonuna tıklayarak bu aşama tamamlanıyor.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN