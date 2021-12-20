WCEP’ten 25 Türk öğrenciye 1 milyon dolarlık burs

Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı (WCEP), Amerikan Özel Okullar Birliği ile işbirliği kapsamında 1 milyon dolarlık burs temin etti. UNESCO’nun Türkiye’ye dair açıkladığı eğitim istatistiklerine göre, Türkiye’den her yıl 50 bin öğrenci eğitim hayatını daha verimli kılmak için yurt dışına gidiyor.

Tercih edilen ülkelerin ilk sıralarında gelen Amerika’da eğitim almak isteyen öğrenciler için iyi haber Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı WCEP’ten geldi. Kanada merkezli akademik organizasyon, Amerikan Özel Okullar Birliği ile yaptığı işbirliğini duyurdu. WCEP Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, “Türkiye’den 25 öğrenciye 1 milyon dolarlık burs sağlayarak ABD’nin en iyi üniversitelerinin liselerinde yatılı eğitim görme fırsatı sunduk. Bu sayede programımıza seçilen öğrenciler üniversiteye hazırlanırken daha verimli bir eğitim süreci geçiriyor.” diye konuştu.

ABD Yatılı Okullar Birliği’nin yaptığı araştırmaya göre, yatılı okul öğrencilerinin yüzde 80’inin, üniversitedeki akademik hayata ve kampüs ortamına kendilerini daha hazır hissettiklerini belirten Cerrahoğlu, şunları kaydetti: “Preparatory, Fryeburg, Lee Academy gibi yatılı okullardan mezun ettiğimiz öğrenciler ABD’deki George Washington, Michigan State, California gibi en iyi üniversitelere kolaylıkla kabul edilmenin yanı sıra iş yaşamlarında da seçkin bir statü sahibi oluyor. Yıllık ücreti 50 ila 90 bin dolar arasında değişen ABD’deki yatılı okullar ise öğrenci kabul ederken çok seçici davranıyor. Türk öğrencilerin bu kriterleri birebir karşıladığını düşünerek, WCEP ekibi olarak Türkiye’nin birçok şehrinden seçtiğimiz 25 öğrenciye 1 milyon dolarlık burs desteği sağlayarak ABD’nin en iyi yatılı okullarında eğitim görmelerine vesile olduk.”

“Sınıfımız Dünya Olsun”

Türkiye’de en çok talep aldıkları okulların arasında Kabataş Erkek, Cağaloğlu Anadolu, Validebağ Fen ve İstanbul Atatürk Fen gibi liseler bulunduğunu aktaran Volkan Cerrahoğlu, “ABD’deki yatılı okullar akademik başarının yanı sıra çeşitli dallara ilgi duyan öğrencileri tercih ediyor. Bu yüzden programımıza aday olan öğrenciler ayrıntılı bir başvuru süreciyle karşı karşıya kaldı. Öğrencileri seçme sınavında ve mülakatta başarılı olmalarının ardından en az bir spor, sanat veya akademik alanda çalışma yapmaları, öğretmenlerinden iyi referanslar almaları, son 3 yılda 80’nin üstünde not ortalaması yakalamaları gibi kriterlerle değerlendirerek programa dahil ettik. 'Sınıfınız Dünya Olsun' mottosuyla çıktığımız bu yolda Amerikan Özel Okullar Birliği ile güç birliği yaparak başarılı öğrencilere destek verdiğimiz bir projeyi hayata geçirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.