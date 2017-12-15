"Yabancı öğrenci 'Türkiye’de eğitim'den çekiniyor!"

15 Aralık 2017

Beykoz Üniversitesi 2016 yılında kuruldu. Üniversitenin temeli, 2008'de kurulan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’na dayanıyor. Üniversite, şu anda İstanbul Beykoz Kavacık’taki dört yerleşkede eğitim veriyor.

Gelecek sene yine Beykoz’da, 80 dönümlük arazide inşaatı süren yerleşkeye taşınacak. Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ile Türkiye eğitim gündemini ve Beykoz Üniversitesi’nin yeni dönem çalışmalarını konuştuk.

Prof. Durman, “Öğrenci hareketlilik programı Erasmus çerçevesinde yapılan anlaşmalarda azalma var. Bunu dışında esas olarak Türkiye’ye tam zamanlı full-time, ücretli eğitim almaya gelen öğrenci sayısında oldukça önemli düşüşler var. Ücretli öğrenciler eğitim için Türkiye’ye gelmeye çekiniyor” dedi.

Durman, “Suriyelilerin dışında Türkiye’ye Avrupa’dan Amerika’dan Afrika’dan dünyanın diğer ülkelerinden gelen yabancı öğrenci sayısında azalma var. Türkiye’ye karşı hala olumsuz bir bakış var” diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu algının değiştirilmesi için çalışmaları olduğunu anlatan Prof. Durman, yabancı üniversitelerin Türkiye ile ortak programlar geliştirmek istediklerini ama Türkiye ile ilgili hala olumsuz algılarını koruduklarını ifade etti.

Prof. Durman, “Yurt dışında akademik özgürlükler konusu çok önemli. Örneğin akademisyenlerle ilgili ihraçlar çok iyi anlatılması gerekiyor, bu olaylar yurtdışındaki meslek grupları ve üniversite ile ilişkilerde kendisine bir yer buluyor” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin üniversitelerinin uluslararasılaşma hedefleri olduğunu vurgulayan Durman, “Bu hedefi gerçekleştirmek için dışarıda da çalışma yapılmalı” dedi.

Uluslararasılaşma’nın Beykoz Üniversitesi’nin de önemli hedefleri arasında olduğunu belirten Durman, “Üniversitelerde yabancı öğrencilerin menşei İran, Azerbaycan, Nijerya gibi ülkelerde yoğunlaşıyor. Biz dünyanın farklı coğrafyalarından öğrenci çekebilmek istiyoruz” dedi.

‘Bir hayalim var!’

İlk 5 yılda 6 bin öğrenciye ulaşmak istediklerini anlatan Prof. Durman, “Bu öğrenci sayısının en az yüzde 25’inin de yabancı öğrencilerden oluşmasını hedefliyoruz. Bir hayal, bir projem var. Beykoz Üniversitesi’nde Birleşmiş Milletlerde (BM) tanınan ülkelerden en az bir öğrencimizin olmasını istiyorum. Bayrak direklerini dahi hazırladık. Beş yıllık stratejik planımızda böyle bir nihai hedefimiz var” diye konuştu.

Beykoz Üniversitesi’nin 2016 yılında kurulduğuna işaret eden Prof. Durman, “Dışarıdan gelen öğrenci lisans ve yüksek lisans için geliyor. Biz, 2016 yılında kurulduk. Bundan önceki serüvenimiz Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu'ydu, yurt dışından iki yıllık okullara talep yoktu. Yeni açtığımız programları İngilizce açıyoruz çünkü yabancı öğrenciler İngilizce programları daha çok tercih ediyor. Hazırlık okulumuzu oluşturduk. TÖMER’i kuruyoruz. İyi bir yabancı dil hazırlık programı, burs olanakları, İngilizce programlarla altyapımızı oluşturduk” dedi.

‘Eğitim hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir!’

Beykoz Üniversitesi’nin en önemli hedefi, öğrencilerin okulu bitirir bitirmez, hatta öğrenimleri sırasında, alanları ile ilgili sektörlerde öncelikli olarak istihdam edilebilen mezunlar olması için çalıştıklarını anlatan Prof. Durman, “Eğitim hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir’ deyişinde yola çıkıyoruz. Üniversitemize özgü yeni bir eğitim-öğretim modeli hazırladık. Bu model birbiriyle ilişkili beş ana ayak üzerine oturuyor. Özgün Eğitim ve Öğretim Modeli, Kişiye Özel Eğitim ve Destek, Deneyimleyerek Öğrenme, İleri Teknoloji Kullanımı ve Uluslararasılaşma” dedi. Prof. Durman, “Öğrenciler, meslek yüksekokullarının önlisans programlarında 3 yarıyıl üniversite ortamında, en az 1 yarıyıl iş yerinde staj yapabilecekler. Fakülte veyüksekokul programlarında ise 7 veya 6 yarıyıl üniversite ortamında; 1 veya 2 yarıyıl iş yerinde staj yaparak öğrenimlerini tamamlayacak İstihdam olanaklarını güçlendirecekler” diye konuştu.

“Projeler alındı, izinler tamam yeni kampüse taşınıyoruz…”