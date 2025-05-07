Yalvaç Abi Kitabevi kapanıyor: Nişantaşı'nın kültür noktalarından biri daha sessizleşiyor

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Nişantaşı semtinde 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren Yalvaç Abi Kitabevi, sağlık gerekçeleriyle kapanıyor. Kitabevinin kurucusu ve işletmecisi Burcu Ural Kopan, sağlık sorunları nedeniyle iş yerini kapatma kararı aldığını açıkladı.

Valikonağı Caddesi Akkavak Sokak üzerindeki Tunaman Pasajı’nda yer alan Yalvaç Abi Kitabevi, 20 yılı aşkın süredir çocuk kitapları, çizgi romanlar, eğitici yayınlar ve oyuncaklar alanında hizmet veriyordu. Kitabevi, yalnızca satış odaklı değil, aynı zamanda çocuklara yönelik etkinlikler, atölyeler ve imza günleri ile bölgedeki kültürel yaşamın önemli bir parçası olmuştu.

Kapanma kararıyla ilgili açıklamada bulunan Kopan, “Bu kararı almak kolay olmadı. Ancak sağlık durumum nedeniyle dinlenmeye ve tedavi sürecime odaklanmaya ihtiyaç duyuyorum” ifadelerini kullandı.