Yapay zeka destekli ödevler endişe yaratıyor

Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği (AI4TR) Uluslararası Yapay Zeka İzleme Komitesi Üyesi Dr. Tuba Demirel, yapay zekanın, diğer teknolojilerle aynı kategoride değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Demirel, "Bizim bu teknolojiyi nasıl kullandığımız, nasıl faydalandığımız, bizi tembelleştirip tembelleştirmediğini belirler" diye konuştu.

"Etik ve sorgulayıcı kullanım desteklenmeli"

Yapay zeka kullanımına ilişkin öğretmenlerden olumlu ve olumsuz dönüşler aldıklarını belirten Demirel:

"Yapay zekayı veri işlemede, yaratıcılığımızı geliştirmede, verimliliğimizi artırmada ve birçok alanda kullanabiliyoruz. Çünkü yapay zeka dediğimiz, aslında insan zekasını taklit eden, insanın bilişsel süreçlerini simüle eden bir yapı ve bizim bunu en etkili şekilde kullanmamız gerekiyor. Çocuklara direkt 'kullanmayın' şeklinde bir yasaklamadan ziyade, ebeveynler ile öğreticiler, güvenli ve etik bir şekilde yapay zekanın sorgulayıcı kullanımını desteklemeli" dedi.

Bilinçli kullanım şart

Veliler ve öğretmenlere de çocuklarını doğru bilgiye ulaştırma ve bu bilgiyi sorgulama konusunda bilinçlendirme sorumluluğu düştüğünü anlatan Demirel, "Öğrencinin kendisine verilen ödevi ilk etapta kendi çabalarıyla, fikirleriyle nasıl yapabileceğini düşünüp, yalnızca gerektiği takdirde yapay zekayı burada bize bir asistan olarak kullanma eğiliminde olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bu arada bazı öğrenciler ise öğretmenlerinin uyarılarına rağmen yapay zekayı kullanmayı tercih ettiklerini söyledi. Daha çok matematik ve tarih ödevlerinde yapay zeka kullandıklarını belirten öğrenciler, sorularda zorlandıkları için böyle bir yolu tercih ettiklerini anlattı.