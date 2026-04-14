Yargıtay’dan emsal karar: Özel okul ücretinde mağdur edilen tüketicinin zararı Hazine tarafından karşılanacak

Kayseri’de yaşayan Ziya Biçer, çocuğunun eğitim gördüğü özel okula yaptığı ödemenin fazla olduğunu fark ederek ücret iadesi talebiyle tüketici hakem heyetine başvurdu.

Hakem heyeti, başvuruyu değerlendirerek tüketiciyi haklı buldu ve fazla ödemenin iadesine karar verdi.

Ancak özel okul, bu karara itiraz ederek dosyayı tüketici mahkemesine taşıdı.

Tüketici mahkemesi veli aleyhine karar verdi

Tüketici mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda hakem heyetinin kararını bozarak tüketici aleyhine hüküm verdi ve fazla ödemenin iade edilmemesine karar verdi.

Bunun üzerine uyuşmazlık Yargıtay’a taşındı.

Dosyada verilen karar, yalnızca taraflar açısından değil, benzer davalar için de emsal niteliği taşıyan bir içtihat olarak değerlendirildi.

Yargıtay: Hatalı karar nedeniyle doğan zarar Hazine tarafından ödenmeli

Yargıtay, tüketici mahkemesinin yanlış karar verdiğine hükmetti ve bu hatalı karar nedeniyle tüketicinin mağdur edildiği sonucuna vardı.

Yüksek mahkeme, ortaya çıkan zararın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hakim adına tüketiciye ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Böylece, özel okuldan doğrudan tahsil edilemeyen zarar, mahkeme kararındaki hata nedeniyle devlet sorumluluğu çerçevesinde tazmin edilecek.

Tüketiciler Birliği: Karar önemli bir içtihat oluşturdu

Kararı değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, olayda özel okulun tüketiciden haksız bir bedel talep ettiğini, tüketicinin bunu kuruma güvenerek ödediğini söyledi.

Şahin, tüketicinin daha sonra başkalarının bu bedeli ödemediğini öğrenmesi üzerine hakem heyetine başvurduğunu ve heyetin tüketici lehine karar verdiğini belirtti.

Ancak tüketici mahkemesinin, dosyanın esasına uygun olmayan ve hatalı bir karar verdiğini savunan Şahin, hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar sonrası tüketici mahkemelerinde verilen kararların kesin olması nedeniyle tüketicinin mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Şahin, bu nedenle Yargıtay’ın, yanlış karar sonucu oluşan zararın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması yönündeki hükmünün çok önemli olduğunu belirterek, bunun tüketici hukuku açısından dikkat çekici bir içtihat ortaya koyduğunu söyledi.

“Hakimler de hata yapabilir, telafi yolu olmalı”

Kararın tarafı olan tüketici Ziya Biçer ise süreci maddi kazanç amacıyla değil, uğradığını düşündüğü adaletsizliğin giderilmesi için yürüttüğünü söyledi.

Biçer, insanların sözleşmelerle korunan haklarını araması gerektiğini belirterek, hakimlerin de hata yapabileceğini, bu nedenle kesin kararlarda en azından bir telafi yolunun bulunmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Uzun bir hukuki sürecin ardından alınan kararın kendisi açısından manevi tatmin yarattığını ifade eden Biçer, bundan sonraki süreçte rücu davası açılmasını da istediğini söyledi.