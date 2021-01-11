Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?



Öğrenciler yarıyıl tatili için bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklamalarına göre, bu yıl yarıyıl tatili ikinci dönem ara tatilinin de eklenmesi ile birlikte 24 gün sürecek. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürerken, karne notları katılıma göre belirlenecek ve karneler dijital ortamda basılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Şubat 2021 Pazartesi günü eğitime devam edilecek. Bir haftalık ara tatil süresinin eklenmesi ile yarıyıl tatili 24 gün sürecek.

Karne notları katılıma göre verilecek

Yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde ilk dönem 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. İlkokullarda bu süreçte sınav yapılmayacak ve karne notları öğrencilerin derslere katılım puanıyla belirlenecek.

Karneler dijital olacak

Yarıyıl tatili öncesinde öğrencilere basılı karneler verilmeyecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz."