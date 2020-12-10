Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? İşte ara tatil tarihi

Öğrenciler 2020-21 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilini kasım ayında yaptı. 16-20 Kasım tarihlerinde verilen ara tatilin ardından eğitime 23 Kasım'da yeniden başlandı. Bu ara tatilin ardından öğrenciler sömestr olarak da anılan yarıyıl tatilini beklemeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çalışma takvimine göre yarıyıl tatili ile eğitime 2 haftalık bir ara verilecek. Bu süreçte hem öğrenciler hem de öğretmenler dinlenme fırsatı bulacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Sömestr sonrasında yaz tatiline girmeden bir ara tatil daha verilecek. İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu ara tatilin ardından ise 19 Nisan'da eğitim-öğretime devam edilecek.