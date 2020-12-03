Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak?

15 gün tatil imkanı veren, sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Derslerden biraz uzaklaşma ve dinlenme fırsatı sunan yarıyıl tatili bu eğitim yılında 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili ile birlikte online derslere de ara verilecek.

Yarıyıl tatilinin 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılmasının ardından ikinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. 19 Haziran 2021 tarihinde ise eğitim-öğretim yılı tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Yüz yüze eğitime COVID-19 engeli

2020-21 eğitim-öğretim yılının başında pandemi etkilerinin hafiflemesiyle yüz yüze eğitime dönülmesi planlanıyordu. Bir süre yüz yüze ve online eğitim birlikte yürütülürken, vaka sayılarında meydana gelen artışlarla birlikte yeniden uzaktan eğitime geçildi. Öğrenciler bu süreçte TRT EBA kanallarından ve çevrimiçi toplantı uygulamalarından derslere katılabiliyor.

Şu anda alınan son kararla birlikte tüm özel, örgün ve yaygın eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecek. Bu durum pandemi koşullarına bağlı olarak ileri tarihlerde gözden geçirilecek.