Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

Yarıyıl tatilinde dinlenme, eksiklerini giderme fırsatı bulan öğrenciler, 15 tatil ne zaman bitiyor, sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Ocak 2021'de başlayan yarıyıl tatili 3 haftalık tatilin ardından 15 Şubat 2021 tarihinde sona erecek ve 2. dönem başlayacak. 2020-21 eğitim-öğretim yılının 2. döneminde yüz yüze eğitime dönülmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde MEB'den yapılan açıklamaya göre köy okullarında 15 Şubat 2021'de eğitim-öğretim başlayacak. 8. ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarında 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklar yapılıyor. Bakanlık yüz yüze eğitimin 15 Şubat itibariyle kademeli olarak yapılmasını planlıyor.

Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

1 Mart’tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.