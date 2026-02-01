Yarıyıl tatili sona erdi: 18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan yaklaşık 1,2 milyon öğretmen de öğrencilerle birlikte ders başı yapacak.

Bu eğitim öğretim yılında öğrenciler ve öğretmenler, 8 Eylül 2025'te derslere başlamıştı. Ülke genelinde 760 binden fazla derslikte sürdürülen eğitim öğretim faaliyetlerinde, ikinci dönemin ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. Yarın başlayacak ikinci dönem, 26 Haziran'da sona erecek.

İkinci dönem 'bayrak sevgisi' temasıyla başlayacak

İkinci dönem, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda 'bayrak sevgisi' temasıyla başlayacak. Bu kapsamda, resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda 2-6 Şubat tarihleri arasında bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Okullarda Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. Ayrıca okul binaları Türk bayraklarıyla donatılacak; bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları ile sergiler ve çeşitli sanatsal-kültürel etkinlikler düzenlenecek.