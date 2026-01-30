Yarıyıl tatili sona erdi, eğitimde ikinci dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'e bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki resmi ve özel okullarda eğitim gören öğrenciler, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme başlıyor.

Tatil süresince dinlenen öğrenciler, yeni dönemde dersler, sınavlar ve çeşitli kültürel etkinliklerle eğitim temposuna yeniden girecek.

YKS 14 Haziran'da

İkinci dönem, sınav gruplarında yer alan öğrenciler açısından ayrı bir önem taşıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileri, 14 Haziran'da sınava girecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar ise 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 21 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak.

Bu süreçte öğrencilerin eksik konularını tamamlayarak deneme sınavları ve tekrarlarla hazırlıklarını yoğunlaştırmaları bekleniyor. Eğitimciler, özellikle YKS adayları için ikinci dönemin sınav maratonunun en kritik aşaması olduğuna dikkat çekerek, planlı ve düzenli çalışmanın önemini vurguluyor.

Okullarda rehberlik servisleri tarafından öğrencilerin motivasyonunu artırmaya ve sınav kaygısını azaltmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtilirken, velilere de çocukların okula uyum sürecinde destek olmaları çağrısı yapıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.