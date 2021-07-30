Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kapılarını açıyor

Hollanda’nın tarım bilimleri ve teknolojileri alanında dünya markası Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi ile iş birliği gerçekleştiren Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, 2021-2022 akademik yılında iki bölümde eğitime başlıyor. Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, tarım sektörünün en önemli ihtiyacının nitelikli insan kaynağı olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Kandiller, “2021-2022 akademik yılından itibaren öğrenci alımına başlayacak Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konularında araştırmaları ve iyi tarım uygulamalarıyla nitelikli katkı koyacak. Toplam dört bölümden oluşan Fakültemiz, bu yıl, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği ile Tarım Ekonomisi bölümlerine 15’er tam burslu öğrenci alacak” dedi.

Prof. Dr. Kandiller, “Muazzam bir çevreye duyarlı, tarıma duyarlı Z Kuşağı geliyor. Biz mühendislik mesleğinin tarım alanına uygulanmasının getirisinin çok yüksek olacağını görerek böyle bir yola çıktık. Türkiye tarım teknolojilerine aç ve bizim muazzam telekomünikasyon teknolojilerimiz var. Mühendislik bilimlerinde bu teknoloji geldi, ancak tarımı bilen yok. Bizim bu ikisini birleştirmemiz, uygulatmamız ve yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu teknolojileri kuracak, sürdürecek, geliştirecek insan kaynağını yetiştirmek için yola çıktık” dedi.

Fakültede bölümlerinin yüzde 100 İngilizce eğitim vereceğini söyleyen Levent Kandiller, şu bilgileri aktardı:

“İngilizce hazırlık eğitiminin ardından lisans müfredatları, tüm bölümlerde birinci yıl aynı ders programından oluşacak. Eğitimin son yılında ise tamamen sektörde geçirilecek uzun dönem stajı olacak. Uzaktan eğitim teknolojilerinde çok güçlü bir üniversiteyiz. Öğrenciler bir yıl sektörde iken uzaktan derslerini almaya devam edecek. Bir akademisyen bir de sektörel danışmanın yer aldığı ekiple uzun dönem staj programında yer alacaklar. Fakülteden mezun olacak öğrenciler; doğal kaynaklarını sürdürülebilir şekilde değerlendirmek, inovatif teknolojilerle toplumun ihtiyaç duyduğu gıdaya erişimini en etkili şekilde sağlamak ve sürdürülebilir tarım için büyük katkı sağlayacak”

Tüm öğrencilere yüzde 100 eğitim bursu

2021-2022 ve 2022-2023 akademik eğitim dönemlerini kapsayacak ilk iki yıl için Fakülteyi tercih edecek tüm öğrencilere, yüzde 100 eğitim bursu verilecek. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, bu yıl, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği ile Tarım Ekonomisi bölümlerine 15’er olmak üzere toplam 30 tam burslu öğrenci alacak.