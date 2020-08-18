YDS başvuruları yeniden başlıyor

18 Ağustos 2020

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YDS başvuru işlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Aygün'ün açıklamasına göre YDS başvuruları 19 Ağustos 2020 Çarşamba tarihinde yeniden başlayacak.

Twitter'dan duyurdu

YDS başvuruları konusunda Twitter'dan açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Aygün, "Değerli adaylarımız, 2020-YDS için 19-20 Ağustos tarihlerinde yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-YDS başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

YDS başvuruları nasıl yapılır?

YDS için başvuru yapacak adaylar ÖSYM'nin internet sitesine TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak, Aday İşlemleri sayfasından başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Başvuru işlemleri 20 Ağustos 2020 Perşembe gününe kadar devam edecek.