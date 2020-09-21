YDS sınav yerleri belli oldu! YDS sınav giriş belgeleri

21 Eylül 2020

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından adaylar sınav gününü beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan belgelerle birlikte adaylara sınav saati konusunda uyarı yapıldı.

Saat 10.15'te başlayacak sınav hakkında ÖSYM'den yapılan açıklamada, “27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YDS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Adaylar YDS sınav yerlerini öğrenecekleri ve sınavda yanlarında bulundurmaları gereken YDS sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi sayfasından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

YDS konusunda bilinmesi gereken bir nokta da adayların puanları kullanacakları alana göre, gerekli puanın değiştiği. Doçent adaylarının en az 65, doktora adaylarının en az 55 puan almaları gerekirken, öğretim üyesi dışındaki akademik kadrolar için en az 50 puan şartı aranmaktadır.