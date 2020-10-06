YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil yeterliliği sınavının ardından adaylar YDS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YDS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgiler ÖSYM tarafından yayımlanan ÖSYM 2020 Sınav Takvimi'nde yer alıyor. Bu takvime göre, YDS sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar ÖSYM tarafından YDS sonuçları açıklandığı andan itibaren sınav sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından ve mobil uygulamasından öğrenebilecek. Bunun dışında adaylara bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.