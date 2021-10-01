YDUS başvuruları başladı! YDUS başvuru ücreti ne kadar?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, başvurular 1-11 Ekim 2021 tarihleri arasında toplanacak. Adaylar YDUS başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden ya da ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecek.

YDUS başvurusu yapmak için ÖSYM AİS'e T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapanlar, başvuru sürecindeki sınavlar sekmesinden YDUS başvuru sayfasına ulaşabilecek. Yapılacak başvuruda adaylardan HES kodu bilgisi alınacak. Yine ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapılacak başvurular öncesinde de adayların HES kodu edinmeleri gerekecek.

YDUS başvuru ücreti olarak adayların 450 Türk Lirası ödemeleri gerekiyor. Başvuru işlemlerinin sonunda sınav ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar sınava giremeyecek.