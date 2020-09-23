YDUS ek tercih başvuruları sona eriyor! (YDUS ek yerleştirme)

23 Eylül 2020

2019-YDUS (Kadın Hastalıkları ve Doğum) alanı ek tercihlerinin alınması için 18 Eylül'de başlayan başvuru süreci bugün (23 Eylül 2020) sona eriyor. Adaylar YDUS ek tercih başvurularını bugün içinde tamamlamaları gerekiyor.

YDUS ek tercih başvurularının ÖYSM'nin internet adresinden aday taraafından bireysel olarak yapılması gerekiyor. Ayrıca bu süreçte adayların 20 TL olan başvuru ücretini de yatırmaları gerekiyor. Başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuruları ise ÖSYM tarafından geçersiz sayılıyor.

Ek yerleştirme ücretini yatırmak isteyen adaylar bu ücreti ÖSYM'nin Ödemeler sayfasından banka veya kredi kartı ile gerçekleştirebiliyor.

Diğer taraftan ÖSYM Yönetim Kurulunun 14 Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmıyor.