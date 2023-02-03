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Yeminli ve serbest muhasebecilerin sınav tarihleri

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 4-13 Mart'ta Ankara'da, serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavlarının da 18-19 Mart'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacağını bildirdi.

Dünya Gazetesi
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TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, YMM sınavlarına ilk kez katılacakların 1-15 Şubat, tekrar katılacakların 6-22 Şubat döneminde başvurmaları gerekiyor. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda 15 Şubat 2023 itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.