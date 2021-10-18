YKS 2. ek tercih başvuruları bugün sona eriyor

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanları olumsuz olarak etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl iki ek yerleştirme yapılıyor. Sadece bu yıl ile sınırlı olan uygulama gelecek yıllarda ise uygulanmayacak. Üniversite hayalleri kuran adayların heyecanla beklediği YKS 2. ek tercih dönemi 14 Ekim itibariyle başladı. ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzunu internet sitesinden adaylarla paylaşırken, adaylar bu tercih döneminde 140 puanla tercih yapabilecek.

YKS 2. ek tercih dönemi 18 Ekim'e kadar devam edecek ve adaylar daha önceki tercih dönemlerinde olduğu gibi bu tercih döneminde de ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile tercih işlemlerini yapabilecekler. Ayrıca tercih işlemleri ÖSYM Mobil uygulamasından da yapılabilecek.

YKS 2. ek yerleştirme döneminde tercih ücreti 25 lira olarak belirlenirken, adaylar 19 Ekim 2021 saat 23.59'a kadar tercih ücretlerini yatırabilecek. Ücretini yatırmayan adayların tercihleri ise geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacak.

YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre TYT puanı 140 ve üzeri olan adaylar, ön lisans programlarını tercih edebilecekler. AYT/YDT puanı 170 ve üzerinde olan adaylar ise lisans programlarından tercih yapabilecek.