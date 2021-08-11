YKS baraj puanı kaç oldu? YDT, AYT ve TYT baraj puanı düşürüldü

YKS tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde başlarken, YKS baraj puanı konusunda da önemli gelişmeler yaşandı. 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercih işlemlerinde YKS baraj puanı yeniden belirlendi. Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS baraj puanının düşürüldüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS baraj puanı açıklamasında, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

YKS baraj puanı kaç oldu?

Yapılan düzenleme sonrasında YKS baraj puanı değişti. Buna göre YKS baraj puanı 150 olarak belirlenirken, bu puanın altında bir puan alan adaylar üniversiteye girme hakkını kazanamıyor. Diğer yandan bir lisans programını tercih edecek adayların ise en az 170 puan almaları gerekiyor.

Sonuç itibariyle TYT baraj puanı 150, AYT ve YDT baraj puanı ise 170 olarak uygulanacak.

Süreç nasıl işleyecek?

YKS tercih işlemlerinde adaylar lisans programlarına TYT veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri, yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde bulundurularak yerleştirilecek.

Merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:

a) Her yükseköğretim programına, Kılavuzda belirtilen ve bilgisayar ortamında denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

c) Merkezî yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.

d) Bir adayın kayıt hakkı kazandığı programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilecek bilgilerde, kayıt hakkı kazanan bütün adayların açık kimlikleri, fotoğrafları, puanları, ortaöğretim alan/dalı ve ek puandan yararlanıp yararlanmadığı bilgisi yer alacaktır.

e) Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.