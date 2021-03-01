YKS başvuru işlemleri sona eriyor! İşte 2021 YKS başvuru tarihleri
2021 YKS başvuruları için adaylara tanınan süre daralıyor. ÖSYM tarafından 4 Şubat'ta başladığı duyurulan YKS başvuru işlemleri 2 Mart 2021 tarihinde sona erecek. 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavın öncesinde adaylar 2021 YKS başvurularını ÖSYM AİS'ten T.C. Kimlik Numaraları, şifreleri ve HES kodları ile yapabilecekler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihlerini, sınav tarihleri gibi bilgileri adaylarla paylaştı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ÖSYM 2021 Sınav Takvimi ile bu yıl yapılacak sınavlara dair tarihler belli olurken, bu sınavlar arasında en çok merak edilenlerden biri de YKS oldu.
Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.
YKS başvuru tarihi ise 4 Şubat 2021'de başladı ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler.
YKS başvuru ücreti konusunda açıklamanın ise başvuru başlangıç tarihinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira olarak açıklanmıştı Geç başvuru ücreti ise 105 lira olmuştu.