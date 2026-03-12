Google Haberler

YKS başvuruları bugün sona erecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için 6 Şubat'ta başlayan başvuru ve ödeme süreci bugün saat 23.59'da sona eriyor.

YKS başvuruları bugün sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın açıklamasına göre, 20 ve 21 Haziran 2026'da düzenlenecek sınava henüz başvurusunu yapmayan adaylar, işlemlerini bugün tamamlayabilecek.

Başvuru merkezleri aracılığıyla yapılacak işlemler resmi çalışma saati bitimine kadar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak başvurular ve ücret ödemeleri ise saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere 2026-YKS Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

Munzur Dağı’nda kartpostallık manzara: Zirvede mercek bulutuMunzur Dağı’nda kartpostallık manzara: Zirvede mercek bulutuGündem
Limon ithalatında gümrük vergisi düşürüldüLimon ithalatında gümrük vergisi düşürüldüEkonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA