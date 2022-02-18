YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru ücreti ne kadar?

11 Şubat'ta başlayan YKS başvuru işlemleri devam ediyor. Üniversite eğitimi için hazırlanan adaylar bu süreçte ÖSYM AİS üzerinden YKS başvurularını yaparken, henüz başvuru yapmayan adaylar ise sürece dair detayları merak ediyor.

YKS başvuru süreci 7 Mart'ta sona erecek. Bu süreçte başvurmayan adaylar ise 16-17 Mart tarihlerinde geç başvuru işleminden faydalanabilecek. 2022 YKS başvurularında sadece TYT'ye girecek adaylar 115 lira, tüm sınavlara katılacak adaylar ise sınav ücreti olarak 345 lira ödeyecekler.

2022 YKS kapsamında yapılacak sınavdan TYT 18 Haziran'da, AYT ve YDT ise 19 Haziran 2022'de yapılacak.

Adaylar bu süreçte başvurularını ÖSYM'nin internet adresinden yapabilecekler. Sınava dair kılavuz dağıtılmayacak ve öğrenciler kılavuza internet üzerinden erişebilecek.

Adaylar pandemi sürecinde olduğu bu sınav için başvuru sürecinde de HES kodları ilebaşvuru yapacaklar.