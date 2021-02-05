YKS başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başladığını duyurdu. YKS başvuru işlemleri 4 Şubat 2021'de başladı ve adaylar 2 Mart 2021 tarihine kadar yapabilecekler.

ÖSYM tarafından yapılacak sınava yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adayların başvuru yapması gerekmektedir. Lise veya dengi okullarda, bu kurumlardan mezun olanlar, öğrenimini yurtdışında tamamlayıp bu kriterlere uygun olanlar YKS başvuru yapabilecek.

Adaylar 2021 YKS başvurusunu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi sayfasından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile gerçekleştirecekler. Başvuruda adaylardan HES kodu istenecek ve HES kodu olmadan başvuru yapılamayacak.

HES kodunu girerek okul bilgisini kontrol eden adaylar sınav başvuru bilgilerini sisteme kaydedecek. Ardından sınav ücretini yatıracak. Bu ücretin yatırılması ile başvuru süreci tamamlanmış olacak.

2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar;

* Sadece TYT’ye girecek adaylar 90 Lira,

* TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180 Lira,

* TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270 Lira yatıracaklardır.

Başvuru nasıl yapılır?

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:

* ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra MEB e-okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.



* Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli veya geçersiz bir fotoğrafı (*) bulunanlar da sistemde geçerli eğitim bilgisi** bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylar:

* İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

* İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde de geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar, MEB e-okul sisteminde ortaöğretim bilgileri bulunuyor olsa da 2021-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bir başvuru merkezinden yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Sınav tarihleri

Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.