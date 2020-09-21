YKS ek tercih başvuru tarihleri: Ek tercihlerin son günü ne zaman?

21 Eylül 2020

ÖSYM tarafından açıklanan tarihlere göre, YKS ek tercih başvuruları 23 Eylül'de sona erecek. Adaylar bu süreçte YKS ek yerleştirme kılavuzundan yararlanarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Adaylar YKS ek tercih başvuruları sürecinde mezun oldukları okul türünü, YKS puanlarını göz önünde bulundurarak tercih yapacakları tabloları belirleyecek.

Bu dönemde devlet üniversitelerinde 11 bin 749, vakıf üniversitelerinde ise 19 bin 578 boş kontenjan için tercihler toplanacak.

Adayların YKS ek tercih başvuru ücretlerini de yine bu dönemde yatırmaları gerekiyor. Başvuru ücretini yatırmayan adayların tercihleri ise geçersiz sayılacak.

Tercih ücreti ödemelerinde bankalar, hizmet binasına 50 metre mesafede ATM bulunması durumunda adayları ATM'lere yönlendirecek. Bankalar ve ATM'ler haricinde internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ÖSYM Ödeme sayfasından da başvuru ücretleri ödenebilecek.