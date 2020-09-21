YKS ek tercih başvuru tarihleri: Ek tercihlerin son günü ne zaman?
Eğitimine üniversitede devam etmek isteyen adaylar, YKS ek tercih başvuru tarihlerini araştırıyor. 17 Eylül'de başlayan YKS ek tercih başvuru tarihlerinin son günü yaklaşıyor.
ÖSYM tarafından açıklanan tarihlere göre, YKS ek tercih başvuruları 23 Eylül'de sona erecek. Adaylar bu süreçte YKS ek yerleştirme kılavuzundan yararlanarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
Adaylar YKS ek tercih başvuruları sürecinde mezun oldukları okul türünü, YKS puanlarını göz önünde bulundurarak tercih yapacakları tabloları belirleyecek.
Bu dönemde devlet üniversitelerinde 11 bin 749, vakıf üniversitelerinde ise 19 bin 578 boş kontenjan için tercihler toplanacak.
Adayların YKS ek tercih başvuru ücretlerini de yine bu dönemde yatırmaları gerekiyor. Başvuru ücretini yatırmayan adayların tercihleri ise geçersiz sayılacak.
Tercih ücreti ödemelerinde bankalar, hizmet binasına 50 metre mesafede ATM bulunması durumunda adayları ATM'lere yönlendirecek. Bankalar ve ATM'ler haricinde internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ÖSYM Ödeme sayfasından da başvuru ücretleri ödenebilecek.
- Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
- ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)