YKS ek tercih ne zaman? | 2020 ÖSYM ek yerleştirme

14 Eylül 2020

Geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler ÖSYM ek yerleştirme süreci için ek tercih dönemini beklemeye başladı. Üniversite yerleştirmelerinin ardından boşta kalan 57 binlik kontenjan için ek tercih süreci beklenirken, öğrenciler YKS ek tercih ne zaman, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

2020 YKS ek tercih dönemi için henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Diğer yandan üniversite yerleştirmelerinin ardından boşta kalan kontenjan sayısı ise belli oldu. Buna göre öğrenciler 57 bin kişilik boş kontenjandan tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

İlk yerleştirmelerin ardından kayıt işlemleri tamamlanıdı. Bu nedenle ek yerleştirme için YKS ek tercih döneminin kısa süre içinde başlayacağı düşünülüyor.

ÖSYM tarafından tüm bu süreç planlansa da koronavirüs pandemisi nedeniyle gecikmeler yaşanıyor. Bu nedenle belirlenen takvime uygun ilerlenemiyor. Geçtiğimiz yıla bakıldığında ilk kayıt dönemi 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, 5-11 Eylül tarihlerinde ise YKS ek yerleştirme süreci başlamıştı.

Geride kalan süreçte 781 bin 165 öğrenci üniversitelerin programlarına yerleştirilirken, bu öğrencilerin 431 bin 380'i lisans, 349 bin 885'i ise önlisans programlarına yerleştirildi.