YKS ek tercih ne zaman bitiyor? İşte ek yerleştirmenin son günü

23 Eylül 2020

2020 YKS ek tercih dönemi ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre bugün sona eriyor. Tercih işlemini henüz tamamlamayan adayların işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Diğer yandan YKS ek tercih ödemeleri ise 24 Eylül 2020 saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular sona eriyor

17 Eylül'de başlayan tercih işlemleri bugün tamamlanırken, henüz başvurusunu gerçekleştirmeyen adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sayfasından gün sonuna kadar gerçekleştirecekler. Tercihler daha önce ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre yapılacak ve ek tercih ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları yine ÖSYM tarafından Sonuç sayfasından duyurulacak. Bu süreçte bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Ücretlerin yatırılacağı bankalar

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

– Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

– Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

– Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

– Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

– Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

– ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

– Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

– Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

* Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.