YKS ek tercih sonuçları: Ne zaman açıklanacak, kayıtlar ne zaman başlayacak?

24 Eylül 2020

YKS ek tercih başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-23 Eylül tarihleri arasında alındı. Bu süreçte ek tercih başvurusunu yapan adaylar artık YKS ek tercih sonuçları için bekleyişe geçti.

Ek tercih ödemelerini henüz yatırmayan adaylar için ödeme işlemleri 24 Eylül 2020 saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu süre içinde ödeme işlemini yapmayan adayların ek tercih başvuruları geçersiz sayılacak.

YKS ek tercih sonuçları öncesinde adaylar başvuru ücretlerini belirlenen banka, ATM, internet ve mobil bankacılık uygulamalarından yatırabilecek. Bu süreçte bankalar, YKS ek tercih ücretini ödeyecek adayları hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunması halinde bu cihazlara yönlendirecek.

Adaylar Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Finansbank, Halkbank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şube, ING Bank'ın şube ve internet bankacılığı, Vakıf Katılım Bankası'nın şube ve ATM'leri ile Ziraat Bankası'nın internet ve mobil bankacılığından ödemelerini yapabilecekler.

Ayrıca YKS ek tercih başvuru ücretleri ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 'e-İşlemler' kısmındaki 'Ödemeler' bölümünden de kredi ve banka kartları ile ödenebilecek.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu konuda ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz bulunmuyor ancak kayıt işlemlerinin Ekim 2020'de başlayacak olması nedeniyle YKS ek tercih sonuçlarının gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Üniversite kayıtları ne zaman?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin üniversiteye kayıt süreçleri başlayacak. Bu süreçte bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapacaklar.