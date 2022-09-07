YKS ek tercih tarihleri ne zaman bitecek?

YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kayıt süreci de tamamlandı. Bir programa yerleşemeyen adayların beklediği YKS ek tercih başvuruları ise 7 Eylül itibariyle başladı.

YKS ek yerleştirme tarihleri

ÖSYM, YKS ek yerleştirme tarihlerini 7-13 Eylül 2022 olarak açıkladı. Başvuru işlemleri 13 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek ve adaylar bu süreçte işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yapabilecek. YKS ek tercih başvurusu yapan ancak tercih ücretini ödemeyen adayların tercihleri geçersiz sayılacak.

Kimler tercih yapabilecek?

YKS ek tercih döneminde; merkezi yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar tercih yapamayacak. Bu süreçte tercih yapabilmek için adayların bir programa yerleştirilmemiş olması gerekiyor. Öte yandan özel yetenek sınavı ile bir programa yerleşen adaylar ise bu süreçte de tercih işlemlerini yapabilecek.