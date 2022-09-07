YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS tercih ücreti hangi bankalardan yatırılıyor?

ÖSYM, YKS ek tercih sürecinin başladığını duyurdu. Merkezi yerleştirmede bir programa yerleşemeyen adayların tercih için bekledikleri bu süreç 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile işlemlerini yapabilecek. Saat 23.59'da sona erecek YKS ek tercih sürecinde YKS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak.

Ek yerleştirme işlemleri 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

YKS ek tercih ücretleri ne kadar?

Merkezi yerleştirme sürecinde adaylardan tercih ücreti alınmazken, ek yerleştirmelerde ise YKS ek tercih ücreti olarak 30 Türk lirası alınıyor. Yatırılan yerleştirme ücretleri sonuç ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

YKS ek tercih ücreti hangi bankalardan yatırılıyor?

YKS ek tercih ücreti Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Halkbank ATM, internet bankacılığı şubeler, ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı, İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı, Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM'leri, Ziraat Bankası internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasından yatırılabilecek.

Öte yandan adaylar YKS ek tercih ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecek.