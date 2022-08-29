YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir programa yerleşen öğrenciler kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos tarihlerinde tamamladı. Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanması sonrasında bir programa yerleşemeyen öğrenciler boş kontenjanlar için YKS ek tercihleri için beklemeye başladı. YKS ek tercihler sürecinde adaylar boş kontenjanlar için tercih yaparak bir programa yerleşebilecek.

Merkezi yerleştirme sürecinde üniversite kayıt işlemlerini yaptıramayan adaylardan kalan kontenjanlar ve tercih sürecinde bazı kontenjanlar boş kalırken, bu kontenjanlar YKS ek tercihleri için adaylara sunulacak.

Bir programa kayıt hakkı kazanan ancak merkezi yerleştirmelerin ardından kayıt hakkını kullanmayan adaylar YKS ek tercih döneminde bir tercihte bulunamayacak. Ayrıca ek yerleştirmede ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

YKS ek tercih sürecinde 2021 YKS'ye katılan ve puanı hesaplanan adaylar başvurularını yapabilecek. Ayrıca özel yetenek sınavı ile bir programa yerleştirilen adaylar da ek tercih döneminde yeniden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

YKS ek tercih ücreti 30 Türk lirası olacak. Tercih ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler ise geçersiz sayılacak.

Ek yerleştirme başvurularının ne zaman başlayacağının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.