YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite ek tercih tarihleri belli oldu mu?

Üniversite hayali kuran öğrenciler, geride kalan süreçte tercihlerini yapmış ve beklemeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde YKS tercih sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından öğrencilerle paylaşıldı. Bu açıklamanın ardından tercihte bulunan kimi öğrenciler tercih ettiği üniversitelere yerleşirken, kimi öğrenciler ise bir eğitim kurumuna yerleşemedi. Açıktan kalan öğrenciler YKS ek tercihleri için beklemeye başladı.

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. YKS ek tercih tarihleri ise kayıt sürecinin ardından belirlenecek.

Kayıt döneminin ardından boş kontenjanlar belirlenecek ve bu kontenjanlar üniversite ek tercihlerinde adaylara sunulacak. Ek yerleştirme sürecinde, merkezi yerleştirmede bir programa yerleştirilen adaylar başvuru yapamayacak.

Üniversite ek yerleştirme sürecinde tercih ücreti 25 Türk Lirası olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.