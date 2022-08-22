YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? YKS ek tercih ücreti ne kadar?

Üniversite kayıt süreci başladı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıtları başladı. Yüzbinlerce aday kayıt işlemlerini bu süreçte yapmaya başlarken, çok sayıda aday ise ek yerleştirme ne zaman başlayacak, sorusuna yanıt arıyor.

Merkezi yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt süreci 22 Ağustos'ta başlarken, elektronik kayıtlar 24 Ağustos'ta, üniversitelerde kayıtlar ise 26 Ağustos'ta sona erecek. Bu süreçte kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek ve boş kalan bu kontenjanlar ek yerleştirmede adayların tercihine açılacak.

Merkezi yerleştirme sürecinde bir programa yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme sürecinde başvuru yapamayacak. Ek yerleştirmede ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek tercih ücreti ne kadar?

YKS ek tercih ücreti 30 Türk lirası olacak. Tercih ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler ise geçersiz sayılacak.

Ek yerleştirme başvurularının ne zaman başlayacağı ise üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.