YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte üniversite ek yerleştirme kayıt tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, YKS ek yerleştirme sonuçları açıklamasını paylaştı. Kurumun internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, YKS ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim Cuma günü saat 10.30 itibariyle adayların erişimine açılırken, bu duyurunun ardından bir üniversiteye yerleşmeyi bekleyen adaylar sisteme akın etti.

Adaylar YKS ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ilse ÖSYM'nin Sonuç sayfasından ve ÖSYM Mobil uygulamasından kolayca öğrenebiliyor.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre, bir üniversiteye yerleşen ve kayıt hakkı kazanan adaylar 4-7 Ekim arasında kayıt işlemlerini yaptırabilecek. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim tarihlerinde toplanacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adayların işlemlerini üniversite tarafından duyurulan belgelere göre yapmaları gerekiyor.